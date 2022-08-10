Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez kızları Zeynep'i paylaştı

Son olarak final yapan 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Zeynep'i 5 ay önce kucaklarına alan çiftten Ölmez, dün 36 yaşına bastı.
Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderi ile kutladı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden ünlü oyuncu, kızı ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ece Çeşmioğlu, takipçilerinden oldukça ilgi gören gönderisine, "Zaza, Zeze, Lolo..." notunu düştü.
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