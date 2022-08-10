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Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez kızları Zeynep'i paylaştı

10.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Taner Ölmez'in yeni yaşını Instagram'dan kutladı. Çeşmioğlu, kızları Zeynep ve köpekleri ile birlikte çekilen yeni aile fotoğrafını paylaştı.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez kızları Zeynep'i paylaştı

Son olarak final yapan 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Zeynep'i 5 ay önce kucaklarına alan çiftten Ölmez, dün 36 yaşına bastı.

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AİLECE KUTLAMA

Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderi ile kutladı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden ünlü oyuncu, kızı ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ece Çeşmioğlu, takipçilerinden oldukça ilgi gören gönderisine, "Zaza, Zeze, Lolo..." notunu düştü.


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Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez
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