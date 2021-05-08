MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

08.05.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Dizdar Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna katılmasıyla gündeme geliyor. Nesrin Cavadzade'nin dizinin ayrılmasının ardından Ece Dizdar Yasak Elma'ya dahil oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisine güzel oyuncu Ece Dizdar da dahil oldu. Dizinin Şahikası'nı canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ayrılmasının ardından Yasak Elma'ya dahil olan Ece Dizdar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Peki, Ece Dizdar kimdir? İşte, Yasak Elma dizisine dahil olan Ece Dizdar hakkında merak edilenler...

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar babasının mesleği nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı sahnelerine çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan Ece Dizdar, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine böylelikle adım attı. Ece Dizdar, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajlarını üstlendi. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Özel jetle gittiği İbiza'da sürprizle karşılandıÖzel jetle gittiği İbiza'da sürprizle karşılandı
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Ece Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! Toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı

Kritik veriler açıklandı! Toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Genç isimden nefes kesen pozlar

Genç isimden nefes kesen pozlar

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçine bir şey giymeden kamera karşısına geçti

İçine bir şey giymeden kamera karşısına geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Asrın boşanması hakkında bomba yorum: "Koyabilse avradına koyar"

Asrın boşanması hakkında bomba yorum: "Koyabilse avradına koyar"

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.