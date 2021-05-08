Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisine güzel oyuncu Ece Dizdar da dahil oldu. Dizinin Şahikası'nı canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ayrılmasının ardından Yasak Elma'ya dahil olan Ece Dizdar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Peki, Ece Dizdar kimdir? İşte, Yasak Elma dizisine dahil olan Ece Dizdar hakkında merak edilenler...

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar babasının mesleği nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı sahnelerine çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan Ece Dizdar, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine böylelikle adım attı. Ece Dizdar, Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajlarını üstlendi. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapıyor.

