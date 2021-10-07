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Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'den bomba iddia: Mehmet Ali Erbil beni silahlı adamlarla karşıladı

07.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Ronay'ın taciz iddiaları sonrası Mehmet Ali Erbil gündemden düşmüyor. Daha önce evinde çalışan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Erbil, silahlı adamlarla Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i karşılamış.

Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmişti. Hatta ikili sosyal medyadan video yayımlamış ve Ece Ronay çok sinirlenmiş “Erkek kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil” demişti.

Ece Ronay bu sabah TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehmet Ali Erbil’in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını iddia eden Mehmet Bilir, herkesi şoke etti.

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"VİDEODAKİ BAZI KISIMLAR SİLİNMİŞ"

Programa bağlanan Mehmet Bilir ise dün gecenin detaylarını anlattı. Mehmet Bilir açıklamasında “Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. ‘Sıkıntı yok gel’ dedi. Girdik içeri normal konuştuk. Ben dedim Ece’nin böyle konularla gündem olmasını istemiyorum. Ben Ece’yi bu durumdan çıkartmak istiyorum. Senden bir özür mesajı bekliyorum. ‘Ben yaparım senin için sorun yok’ dedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim. Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı. Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim."

Ece Ronay’ın her daim arkasında olduğunu söyleyen Mehmet Bilir, yanlış anlaşıldığı için nişanlısından özür diledi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil taciz
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