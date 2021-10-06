Mehmet Ali Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu! "Bu olayları kapatalım"

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a gönderdiği taciz mesajlarının ifşa olması sonrasında gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay da bir süre önce klipinde oynayan şovmen Mehmet Erbil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın büyümesinin ardından ise Mehmet Ali Erbil'den flaş bir hamle geldi.

Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evinde akşam yemeğine davet edildiği ortaya çıktı. Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir ve Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan açıklama yaptı.

"ONUN NİŞANLI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Ronay'ın nişanlısı ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum ağabey" dedi.

"SANIRIM ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Ece Ronay ise Mehmet Ali Erbil ile ortak açıklama yapan nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil. Erkekler kendi aralarında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı. Az önceki özür meselesiyle benim alakam yoktur" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Erbil ise iddialara karşı yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve telefonunu asistanının kullandığını iddia etmişti.

