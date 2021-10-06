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Mehmet Ali Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu! "Bu olayları kapatalım"

06.10.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, taciz iddialarının ardından Ece Ronay’ın nişanlısıyla bir araya geldi. Erbil paylaştığı videoda “Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet’i bu olayları kapatalım diye eve davet ettim” dedi. Ece Ronay ise bu video sonrası yaptığı açıklamada 1Ben kimsenin özrünü kabul etmiyorum. Bu arada sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a gönderdiği taciz mesajlarının ifşa olması sonrasında gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay da bir süre önce klipinde oynayan şovmen Mehmet Erbil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın büyümesinin ardından ise Mehmet Ali Erbil'den flaş bir hamle geldi.

Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evinde akşam yemeğine davet edildiği ortaya çıktı. Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir ve Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan açıklama yaptı.

"ONUN NİŞANLI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Ronay'ın nişanlısı ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum ağabey" dedi.

Taciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusuTaciz mesajlarını ifşa etmişti! Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e suç duyurusu

"SANIRIM ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Ece Ronay ise Mehmet Ali Erbil ile ortak açıklama yapan nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil. Erkekler kendi aralarında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı. Az önceki özür meselesiyle benim alakam yoktur" ifadelerini kullandı.

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Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! &quot;Göğüslerini Tiktok'ta açıp...&quot;Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Erbil ise iddialara karşı yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve telefonunu asistanının kullandığını iddia etmişti.

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Mehmet Ali Erbil
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