Ece Ronay plajda poz verdi! Çatlaklarına yorum yağınca...

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Ronay, taciz iddialarından kısa süre sonra hamile kaldı ve Mehmet Bilir ile evlendi.

Sosyal medyada cesur hamilelik pozlarıyla gündeme gelen Ronay kendisine yapılan olumsuz yorumları yanıtsız bırakmıyor. Son olarak Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı. Ünlü fenomen ise "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi.





