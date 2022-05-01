MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Ronay plajda poz verdi! Çatlaklarına yorum yağınca...

Ece Ronay plajda poz verdi! Çatlaklarına yorum yağınca...

01.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay 7 aylık hamile. Tiktok fenomeni Ronay kumların üstünde süper mini tulumuyla pozlar verdi. Ece Ronay'ın takipçilerinden bazıları çatlaklarıyla ilgili yorum yapınca ünlü fenomen tepki gösterdi.

Ece Ronay plajda poz verdi! Çatlaklarına yorum yağınca...

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Ronay, taciz iddialarından kısa süre sonra hamile kaldı ve Mehmet Bilir ile evlendi.

Sosyal medyada cesur hamilelik pozlarıyla gündeme gelen Ronay kendisine yapılan olumsuz yorumları yanıtsız bırakmıyor. Son olarak Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

aüataük

Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı. Ünlü fenomen ise "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi.

mhnrhrp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı poz verdi! "Canavar gibisin"Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı poz verdi! "Canavar gibisin"
Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"
İş insanıyla fotoğrafı gündemdeyden üstsüz pozunu paylaştıİş insanıyla fotoğrafı gündemdeyden üstsüz pozunu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Abdülkadir Ömür'den flaş itiraf! ''Bana sakın dokunma...''

Golün ardından silah sesleri!

Golün ardından silah sesleri!

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali üzdü

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali üzdü

Süper Lig'de olay var! F.Bahçe: "Savcılar göreve"

Süper Lig'de olay var! F.Bahçe: "Savcılar göreve"

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.