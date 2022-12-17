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  4. Ece Seçkin'den dikkat çeken korona aşısı çıkışı! 2. dozdan sonra hayatım karardı

Ece Seçkin'den dikkat çeken korona aşısı çıkışı! 2. dozdan sonra hayatım karardı

17.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ece Seçkin, Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz koronavirüs aşısı yeterli değil" sözlerine tepki göstererek "Yemem o yalanları. 2. doz aşıdan sonra hayatımın nasıl kaydığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin'den dikkat çeken korona aşısı çıkışı! 2. dozdan sonra hayatım karardı

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ece Seçkin, bu sefer de koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı çıkışla dikkat çekti.

"AŞI OLMADIĞI İÇİN CAHİLLİKLE SUÇLADIKLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerini Twitter hesabından yayınlayan Seçkin, aşı sonrası sağlık problemleri yaşadığını belirterek tepki gösterdi. Şimdilerde tedavi gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" dedi.

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Ece Seçkin covid 19 aşı sosyal medya ele

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