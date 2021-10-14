Ece Seçkin’den iddialı pozlar! İtirafı şaşkınlık yarattı

Ece Seçkin, 15 Eylül tarihinde Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, nihayet planladıkları düğünü gerçekleştirerek evlenmişlerdi. Yakınları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etmişti.

"ÇOCUK REYONUNDAN GİYİNİYORUM"

Ece Seçkin pembe elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı bu pozlarını, "Evet doğru... Çocuk reyonundan giyiniyorum" mesajıyla paylaştı.

Ece Seçkin'in paylaşımına binlerce beğeni ve mesaj geldi.

Ece Seçkin'in kıyafetleri takipçileri tarafından beğenilirken çocuk reyonundan giyinmesi şaşkınlık yarattı.

