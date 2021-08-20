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Ece Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr poz

20.08.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adeyyo şarkısıyla adını milyonlara duyuran Ece Seçkin, yeni single heyecanı yaşıyor. Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından yeni single tanıtımı için cüretkâr bir poz paylaştı. Ece Seçkin’in paylaşımı çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

Ece Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr poz

Şarkılarının yanı sıra Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündemden düşmeyen Ece Seçkin, yeni single heyecanı yaşıyor. İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu.

ECE SEÇKİN OLAY OLDU

Yeni şarkı çıkaran Ece Seçkin, birbirinden cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ece

Güzel şarkıcının paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Yeni şarkısı Bon Voyage'ı çıkaran Ece Seçkin'in bu pozu sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki Seçkin'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Ece Seçkin Instagram
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