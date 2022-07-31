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Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlattılar! Çıldırıp isyan etti

31.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Seçkin konser verdiği sırada şoke eden bir olay yaşadı. Boynuna telefon fırlatılan Seçkin konseri durdurarak isyan etti. Ece Seçkin daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak "Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı" dedi.

Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlattılar! Çıldırıp isyan etti

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin sahnede şoke eden bir olay yaşayarak çileden çıktı. Ece Seçkin konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

"GERÇEKTEN BERBAT BİR AKIM"

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz.

Ekran Alıntısı

Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

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Ece Seçkin
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