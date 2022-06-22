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Ece Seçkin fobisi için terapi görüyor!

22.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Uçak korkusu olduğu için konserlere kara yoluyla gittiğini ifade eden popçu, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Bu sıkıntımı yenmem için psikoterapi alıyorum şuan." dedi.

Ece Seçkin fobisi için terapi görüyor!

Ece Seçkin 2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.

"UÇAK FOBİM NÜKSETTİ"

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seçkin, önceki gün Etiler’deydi.

Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini ifade eden şarkıcı, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım." dedi.

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"ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU"

Düzce'de iptal edilen konser polemiği ile ilgili de konuşan Ece Seçkin, ''Ben o konsere çıkartılmadım değil çıkmadım. O güne başka konserimle çakıştığı için çıkamadım. Tarihler bana uymadığı için Gülben Ergen'e teklif gitti. Kendisinin tavrı ve duruşuyla ilgili bir yorum yapmayacağım. Etrafa 'o konser zaten benim konserimdi' demiş üzüldüm doğrusu, moralim bozuldu. Biz birbirimizi desteklememiz gereken bir dönemde böyle şeylerin yaşanıyor olması beni üzüyor. '' diye konuştu.

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