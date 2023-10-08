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Ece Seçkin hastalığı hakkında konuştu! "Çok kötü şekilde iki yıl sürdü, yedi ay işkence çektim"

08.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Seçkin, hastalığı hakkında da konuştu. “Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik” diyen Seçkin, hastalık sürecini anlattı.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemde yer alan Ece Seçkin Sabah TV’de Senem Aydın’ın konuğu oldu. 21 Ekim’deki İstanbul konseri öncesinde programa konuk olan Ece Seçkin kendisine gelen soruları samimi bir dille cevapladı. İdiyopatik kronik alerji geçirdiğini dile getiren Seçkini hastalık sürecinde başına gelenleri anlattı.

"YEDİ AY İŞKENCE ÇEKTİM"

Geçirdiği hastalık hakkında konuşan Ece Seçkin, "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor." ifadelerine yer verdi.

ece seçkin

"HASTA SERÜVENİM ÇOK UZUN SÜRDÜ"

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmadığını dile getiren Seçkin "Hasta serüvenim çok uzun sürdü. O dönemde paylaşamadım yaşadıklarımı, hastalanıyorsun, sen de bir insansın ve ağır bir rahatsızlık geçiriyorsun. Ama sanki bu senin zayıf bir tarafınmış, göstermemelisin gibi düşünmüştüm. Halbuki tam tersi keşke paylaşsaymışım. Belki o destekle, moralle çok daha hızlı toparlayacaktım. Ama sonradan anlattım ve bak herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz." dedi.

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