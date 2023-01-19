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Ece Seçkin kasığına kadar açtı! Üstü de altı da olay

19.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin'in son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Son olarak Antalya'da konser öncesi paylaşım yapan Seçkin'in siyah iddialı tarzı dikkat çekti.

Ece Seçkin kasığına kadar açtı! Üstü de altı da olay

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin iddialı sahne kıyafetleri ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin tarzıyla yine olay oldu. İddialı tarzından ödün vermeyen Seçkin son olarak siyah elbisesiyle dikkat çekti.

Seçkin'in paylaştığı fotoğrafları binlerce yorum ve beğeni alıyor. Şarkıcı baştan aşağı siyah seçimi ve kasığına kadar dekoltesiyle hayranlarından tam puan aldı.

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Hem üst hem de altında dekolte olan Ece Seçkin'e hayranları "Seksisin" yorumları yaptı.

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Ece Seçkin sosyal medya magazin sevgilisi sahne kıyafetleri

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