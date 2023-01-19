Ece Seçkin kasığına kadar açtı! Üstü de altı da olay

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin iddialı sahne kıyafetleri ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin tarzıyla yine olay oldu. İddialı tarzından ödün vermeyen Seçkin son olarak siyah elbisesiyle dikkat çekti.

Seçkin'in paylaştığı fotoğrafları binlerce yorum ve beğeni alıyor. Şarkıcı baştan aşağı siyah seçimi ve kasığına kadar dekoltesiyle hayranlarından tam puan aldı.

Hem üst hem de altında dekolte olan Ece Seçkin'e hayranları "Seksisin" yorumları yaptı.

