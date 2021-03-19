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Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yastık şarkısının sözleri

19.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müzik şarkıcısı Ece Seçkin Yastık şarkısı ile gündeme geldi. 29 yaşındaki Ece Seçkin sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yastık şarkısını dinleyenler, Ece Seçkin kimdir? sorusuna yanıt ararken şarkının sözleri de yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Peki, Ece Seçkin kimdir ve nereli? İşte, Ece Seçkin hakkında merak edilenler...

Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yastık şarkısının sözleri

Son şarkısı Yastık ile gündeme gelen Ece Seçkin pop müziğin sevilen isimlerinden biri. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ece Seçkin'in bütün şarkıları kısa sürede paylaşım rekorları kırıyor. Son olarak Yastık şarkısı ile konuşulan ünlü şarkıcı hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri oldu. Peki, Ece Seçkin kaç yaşında? İşte, Yastık şarkısını seslendiren Ece Seçkin'in hayatı!

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Müzik hayatına üç yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Seçkin, piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

Müziğin yanı sıra dans etmeyi de seven Ece Seçkin 8 yıl boyunca bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazanan Seçkin, müzik dışında akademik alanda da başarı sağlamak istemiştir. 2011’de Ozan Doğulu ile tanışması ise müzik hayatında dönüm noktası oldu.

Seçkin, 2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı.

Ece Seçkin, 2014 yılında söz ve müziği Deniz Erten'e ait olan "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. 2013 yılında 40. Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında ödük alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne layık görüldü.

Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor? adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakalayan Seçkin'in bu şarkısı135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir.

ECE SEÇKİN'İN ALBÜMLERİ

2012 - Bu Ne Yaa
2014 - Şok Oldum
2015 - Aman Aman
2016 - Zamanım Yok
2018 - Dibine Dibine
2019 - Geçmiş Zaman
2020 - Acayip İyi

YASTIK ŞARKISI SÖZLERİ

Ekran Resmi 2021-03-19 18.46.55

Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık

Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın

Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım

Aşkım(yavrum) beni değil bütün şehri yakacaksınİsterse tutup beni uçurumdan atsınlar

Sen işle bütün günahları bana yazsınlar

Geçmiyor saatler seni görmesem karşımda

Belki biraz deliyim o da aşkından

Sarsacak bak beniBu halim tam salak serseri

Peşinden koşsam alsam seni

Onlar boş ,çok sanal,sentetikİstersen parçala başımda taşZaten geçiyor bir
tek nazın bana

Ara ne zaman düşerse başın dara

Sakın üzülme duysam canım yanar

Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsaBir dert yetmez, sana az dedi bin
veriyor bak


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Ece Seçkin
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