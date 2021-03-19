Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yastık şarkısının sözleri

Son şarkısı Yastık ile gündeme gelen Ece Seçkin pop müziğin sevilen isimlerinden biri. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ece Seçkin'in bütün şarkıları kısa sürede paylaşım rekorları kırıyor. Son olarak Yastık şarkısı ile konuşulan ünlü şarkıcı hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri oldu. Peki, Ece Seçkin kaç yaşında? İşte, Yastık şarkısını seslendiren Ece Seçkin'in hayatı!

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Müzik hayatına üç yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Seçkin, piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

Müziğin yanı sıra dans etmeyi de seven Ece Seçkin 8 yıl boyunca bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.