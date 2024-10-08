Ece Seçkin Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videodaki o şarkıya dikkat çekti! "İncellerin..."

Fatih'te Semih Çelik tarafından korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri günlerdir konuşuluyor. Kadınların güvende hissetmediği ülkemizde sosyal medyada da kan donduran iddialar bulunuyor.

Bunlardan biri de Discord uygulamasından oluşturulan gruplar... Ece Seçkin bu konuda bilgilerini sosyal medyadan paylaşıyor.

Şarkıcı Ece Seçkin, son olarak katilin 1 yıl önce çekilen görüntülerinde arkada çalan müziğe dikkat çekti. Seçkin, "Bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHLİKE BURADA"

"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı showunun da bir parçasıydı" diyen Şarkıcı Ece Seçkin şunları yazdı:

"İkbal'e gönderdiği veda videosunda arkada çalan şarkının 'Where is my mind' şarkısı Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır. Fight Club bu incellerin Matrix'ten sonra en benimsediği film. Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu.

EN BÜYÜK TEHLİKE BURADA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda! Yine yapacaklar, Discord kapansa Telegram'dan örgütlenecekler. Hepsi forumcu panelci kadın düşmanı pedofili bu şerefsizlerin..."