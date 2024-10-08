MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videodaki o şarkıya dikkat çekti! "İncellerin..."

Ece Seçkin Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videodaki o şarkıya dikkat çekti! "İncellerin..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Çelik'in kan donduran cinayetleri sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Seçkin, katilin 1 yıl önce çekilen görüntülerinde arkada çalan müziğe dikkat çekti.

Ece Seçkin Semih Çelik'in İkbal'e gönderdiği videodaki o şarkıya dikkat çekti! "İncellerin..."

Fatih'te Semih Çelik tarafından korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri günlerdir konuşuluyor. Kadınların güvende hissetmediği ülkemizde sosyal medyada da kan donduran iddialar bulunuyor.

Bunlardan biri de Discord uygulamasından oluşturulan gruplar... Ece Seçkin bu konuda bilgilerini sosyal medyadan paylaşıyor.

Şarkıcı Ece Seçkin, son olarak katilin 1 yıl önce çekilen görüntülerinde arkada çalan müziğe dikkat çekti. Seçkin, "Bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-10-08 081928

"EN BÜYÜK TEHLİKE BURADA"

"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı showunun da bir parçasıydı" diyen Şarkıcı Ece Seçkin şunları yazdı:

"İkbal'e gönderdiği veda videosunda arkada çalan şarkının 'Where is my mind' şarkısı Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır. Fight Club bu incellerin Matrix'ten sonra en benimsediği film. Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu.

EN BÜYÜK TEHLİKE BURADA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda! Yine yapacaklar, Discord kapansa Telegram'dan örgütlenecekler. Hepsi forumcu panelci kadın düşmanı pedofili bu şerefsizlerin..."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: 'Gerekiyorsa birlikte gidelim'

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: 'Gerekiyorsa birlikte gidelim'

İsrail canlarıyla tehdit etti! Şimdi de denizden saldırıcaklar

İsrail canlarıyla tehdit etti! Şimdi de denizden saldırıcaklar

Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: "Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz"

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: "Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.