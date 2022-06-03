MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin sütyensiz sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Hep bu Gülşen'in işleri bunlar"

Ece Seçkin sütyensiz sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Hep bu Gülşen'in işleri bunlar"

03.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, sütyensiz sahne kostümüyle herkesi adeta büyüledi. Cesur kıyafet tercihiyle sahnede muhteşem bir performans sergileyen Ece Seçkin, Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki öğrencileri adeta coşturdu. Instagram hesabından göğüs uçlarını belli eden pozuyla olay yaratan Ece Seçkin'e beğeni ve yorum yağdı.

Ece Seçkin sütyensiz sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Hep bu Gülşen'in işleri bunlar"

Ece Seçkin, özel hayatı ve sahne paylaşımlarıyla sosyal medyanın sık sık adından söz ettiği isimler arasında yer alıyor. Cesur sahne kostümleriyle Gülşen'e benzetilen güzel yıldız, son sahnesinde adeta olay yarattı. Göğüs uçlarını belli eden sütyensiz kombiniyle seyircileri coşturan Ece Seçkin, bu anları Instagram'da paylaştı.

BİNLERCE KİŞİYİ COŞTURDU

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Adnan Menderes Üniversitesi'nin 26. ADÜ- FEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alarak öğrencilere muhteşem bir gece yaşattı.

ece

AYNADA KENDİSİYLE ÖPÜŞTÜ

Öğrencilere vereceği konser öncesi kulisten pozlarını Instagram hesabından paylaşan Ece Seçkin güzelliğiyle adeta dudak uçuklattı.

ece1

Paylaşımının devamında aynadan kendi dudaklarını öpen Ece Seçkin, takipçilerini şaşkına çevirdi. Seçkin'nin bu hareketi olay oldu.

ece2

SÜTYENSİZ SAHNE KIYAFETİ YÜREK HOPLATTI

Sahneye çıktığı andan itibaren izleyicileri coşturan Ece Seçkin'in kombiniyse resmen olay yarattı. Bluzünün içine sütyen giymeyen Ece Seçkin, göğüs uçlarını belli eden sahne kostümüyle Instagram'ı resmen yaktı.

285105068_3115880441999239_6470311732799765946_n

Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcının cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

285196120_116716530900694_3313158339674891228_n

Bazı takipçileri Seçkin'in bu paylaşımı ve sahne kostümü sonrasında, "Hep Gülşen'in işleri bunlar" yorumunda bulundu.

285175388_395807355813785_418731478887091614_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çocuklarım yatak odama rahat rahat giriyorlar" demişti! İşte kızı ve oğlu"Çocuklarım yatak odama rahat rahat giriyorlar" demişti! İşte kızı ve oğlu
Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!
Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyorSurvivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.