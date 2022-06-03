Ece Seçkin sütyensiz sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Hep bu Gülşen'in işleri bunlar"

Ece Seçkin, özel hayatı ve sahne paylaşımlarıyla sosyal medyanın sık sık adından söz ettiği isimler arasında yer alıyor. Cesur sahne kostümleriyle Gülşen'e benzetilen güzel yıldız, son sahnesinde adeta olay yarattı. Göğüs uçlarını belli eden sütyensiz kombiniyle seyircileri coşturan Ece Seçkin, bu anları Instagram'da paylaştı.

BİNLERCE KİŞİYİ COŞTURDU

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Adnan Menderes Üniversitesi'nin 26. ADÜ- FEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alarak öğrencilere muhteşem bir gece yaşattı.

AYNADA KENDİSİYLE ÖPÜŞTÜ

Öğrencilere vereceği konser öncesi kulisten pozlarını Instagram hesabından paylaşan Ece Seçkin güzelliğiyle adeta dudak uçuklattı.

Paylaşımının devamında aynadan kendi dudaklarını öpen Ece Seçkin, takipçilerini şaşkına çevirdi. Seçkin'nin bu hareketi olay oldu.

SÜTYENSİZ SAHNE KIYAFETİ YÜREK HOPLATTI

Sahneye çıktığı andan itibaren izleyicileri coşturan Ece Seçkin'in kombiniyse resmen olay yarattı. Bluzünün içine sütyen giymeyen Ece Seçkin, göğüs uçlarını belli eden sahne kostümüyle Instagram'ı resmen yaktı.

Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcının cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bazı takipçileri Seçkin'in bu paylaşımı ve sahne kostümü sonrasında, "Hep Gülşen'in işleri bunlar" yorumunda bulundu.





