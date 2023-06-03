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Ece Sükan kalçasına kadar yırtmacıyla dikkat çekti! Dekolteli pozları olay...

03.06.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy’la adı aşk iddialarına karışan Ece Sükan son olarak rol aldığı Terzi dizisiyle gündeme gelmişti. Önceki akşam bir davete katılan Ece Sükan tarzıyla dikkat çekti. Kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle pozlarını peş peşe paylaşan ünlü isme adeta beğeni yağdı.

Ece Sükan kalçasına kadar yırtmacıyla dikkat çekti! Dekolteli pozları olay...

Duygu Sarışın ile bir süre önce ayrılan Çağatay Ulusoy’la adı aşk dedikodularına karışan Ece Sükan Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde Ulusoy ile birlikte rol almıştı.

46 yaşındaki Ece Sükan sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. Önceki akşam bir davete katılan ünlü isim dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ece Sükan'ın kalçasına kadar yırtmaçlı elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

Ece Sükan

Ünlü ismin iddialı ve cesur tarzı takipçilerinden tam not almayı başardı.

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Ece Sükan, Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi almış ve daha sonra burada 2 yıl oyunlarda görev almıştır. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ece Sükan, New York’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler almıştır.

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Sükan, Best Model of Turkey yarışmasında 1998 yılında üçüncülük kazanmıştır. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlamıştır.

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Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleştmiş ve hem modellik hem de editörlük yapmaya başlamıştır.

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Ece Sükan hem mankenlik konusunda hem de oyunculuk konusunda kendisini geliştirmiş bir isim olarak biliniyor. Ece Sükan, son olarak Netlfix'in yerli yapımı Terzi'de Suzi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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