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Ece Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 02:39 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'in koronavirüs fırsatçılarına söylediği "Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözlerine Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi. Ece Üner ise, köşe yazısında kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi. Ece Üner, " Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum" dedi.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi. Üner, Show Haber yayınında fırsatçılara yönelik sözleri nedeniyle mütedeyyin isimlerin kendisini aradığını ve kul hakkı ve ahlak hadisleri üzerine teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

ECE ÜNER CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Ahmet Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz' yazısını hatırlatan Üner, "Toplumun kutuplaştığı bir dönemden geçerken sözlerimi tamamen çarpıtıp, saptırıp, bunlarla da büyük bir haksızlık yaparken bu yaptığınız sizin tanımladığınız müslümanlığa sığar mı? Birini anlamanın bir idrak sorunundan ziyade bir niyet ve ahlak sorunu. Sizden de böylesi bir duruş beklerdim. Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum. Biliyorum ki gün değişiyor hakikat değişmiyor. Size de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapılmıştı.

Show TV spikeri Ece Üner'in, ana haber bülteninde söz konusu zamları yapanlara söylediği "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Üner'in sözlerine tepki gösteren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün yayımlanan "Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu" başlıklı yazısında şunları yazmıştı:

"Bizdeki seküler kesimlerde...

Öteden beri...

Ahlaksızlık yapanların, sahtekârlık yapanların, fırsatçılık yapanların alayının namazında niyazında insanlar olduğu yönünde...

İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir önyargı vardır.

*

O çirkin önyargı, galiba Ece Üner’de de var biraz.

Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!"

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Anahtar Kelimeler:
ece üner, ahmet hakan, koronavirüs,

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