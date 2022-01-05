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Ece Üner kimdir, aslen nereli ve evli mi? Ece Üner kaç yaşında ve eşi kim?

05.01.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Ana Haber bültenleriyle tanınan ünlü sunucu Ece Üner, şimdilerde Ece Üner İle Susma adlı gündüz kuşağı programı sunmakta. Gündeme ilişkin yaptığı yorumlar ile dikkat çeken sunucunun hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak ediliyor. Peki Ece Üner kimdir, aslen nereli ve evli mi? Ece Üner kaç yaşında ve eşi kim? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ece Üner kimdir, aslen nereli ve evli mi? Ece Üner kaç yaşında ve eşi kim?

Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı sonrası Ece Üner'in hayatı merak ediliyor. Son dönemde yorumları ile dikkat çeken Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızı olarak biliniyor. Peki Ece Üner kimdir, aslen nereli?

ECE ÜNER KİMDİR?

Tam ismi Özge Ece Üner olan 21 Temmuz 1981, İstanbul doğumlu Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesinde bitirmesinin ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun olmuştur. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim almıştır. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirmiştir.

Üner, kariyerine 1999 senesinde Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başlamıştır. 2003 Irak Savaşı esnasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yapmıştır. 2002'den 2006 yılının Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaşmıştır.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu pek çok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar gerçekleştiren isim, Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yapmıştır.

2010 yılında Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başlamıştır. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sunmuştur. Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlenmiştir. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sunmuş ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bırakmıştır.

Üner, son olarak Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde Ece Üner ile Susma adlı kriminal programı sunmaya başlamıştır. Program ise 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile yayınlanarak sona erdi. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Üner'in ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 sene atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmakta.

ECE ÜNER EVLİ Mİ?

Ece Üner, kendisi gibi haber spikeri olan Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılında evlenmiştir. Üner ve Bayramoğlu'nun Güneş Bayramoğlu isimlerinde bir kız çocukları vardır.

ECE ÜNER'İN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021: Kanal D

2009-2018: Habertürk TV

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009: CNN Türk


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Bayramoğlu Ece Üner
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