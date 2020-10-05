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Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Uşak’ın Banaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı.Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken dün Uşak’ın Banaz ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti.

Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken dün Uşak’ın Banaz ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Eczacı Odası Başkanı Melih Köken’in ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Köken’in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Paşa Camii’nde kılındı. Namazın ardından Köken’in naaşı defnedilmek üzere Kocatepe Asri Merzarlı aile kabristanlığına götürüldü.
Kılınan cenaze namazına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Köken ailesinin sevenleri ve çok sayıda eczacı katıldı.

Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

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Sabah
06:51
Öğle
12:51
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Erenler Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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