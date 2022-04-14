Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 17.30'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet karşılaşması TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Fenerbahçe Opet ve diğer kulüplerin form durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Oynanacak maçların, çok heyecanlı ve mücadeleci geçeceğine inandığını vurgulayan Akbaş, "Ankara seyircisinin bize destek verirken görebilmek en büyük temennimiz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

