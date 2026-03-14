SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Eczacıbaşı Dynavit normal sezonu galibiyetle tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Konuk ekibin üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde turuncu-beyazlılar Meliha’nın servis turunda beraberliği yakaladı. Setin ortalarına doğru ev sahibi ekip öne geçse de karşılıklı sayılarla devam eden seti Aydın ekibi 25-23 kazandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ikinci sette konuk ekip mücadeleyi elden bırakmasa da Eczacıbaşı Dynavit hücumda oyununu etkili kurdu. Kıyasıya rekabete sahne olan maçın bu bölümünde ev sahibi ekip seti 25-22 kazanarak maça ortak oldu. Kathryn Boden 6 sayıyla sette ön plana çıktı.

Karşılaşmanın üçüncü seti de büyük bir çekişmeyle başladı. Setin sonlarına doğru Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunuyla farkı 4 sayıya kadar açtı. Aydın Büyükşehir Belediyespor setin son anlarında beraberliği yakaladı ve seti 26-24 kazanarak öne geçti. Dördüncü sete Bengisu’nun üst üste aldığı servis sayılarıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit moral buldu ve 5 sayılık üstünlüğü ilk anlarda elde etti. Turuncu-beyazlılar kısa sürede oyun üstünlüğüne eline aldı ve 25-19 kazarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Karar setine de ev sahibi ekibin üstünlüğüyle başlarken saha değişimine önde girdi. Ev sahibi seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Anna Smrek aldığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Emily Maglio ise kaydettiği 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 15 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Maglio, Dilay, Boden, Bengisu, Smrek, Aybüke (L), Yaprak, Elif, Ebrar, Stysiak, Simge (L)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Mısra, Grajber, Seher, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz, Çerağ (L), İlarya, Hilal, Selen, Fatma
Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11
Süre: 147 dakika (33, 35, 33, 26, 20)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Voleybol eczacıbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.