Eczacıbaşı Dynavit normal sezonu galibiyetle tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Konuk ekibin üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde turuncu-beyazlılar Meliha’nın servis turunda beraberliği yakaladı. Setin ortalarına doğru ev sahibi ekip öne geçse de karşılıklı sayılarla devam eden seti Aydın ekibi 25-23 kazandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ikinci sette konuk ekip mücadeleyi elden bırakmasa da Eczacıbaşı Dynavit hücumda oyununu etkili kurdu. Kıyasıya rekabete sahne olan maçın bu bölümünde ev sahibi ekip seti 25-22 kazanarak maça ortak oldu. Kathryn Boden 6 sayıyla sette ön plana çıktı.

Karşılaşmanın üçüncü seti de büyük bir çekişmeyle başladı. Setin sonlarına doğru Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunuyla farkı 4 sayıya kadar açtı. Aydın Büyükşehir Belediyespor setin son anlarında beraberliği yakaladı ve seti 26-24 kazanarak öne geçti. Dördüncü sete Bengisu’nun üst üste aldığı servis sayılarıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit moral buldu ve 5 sayılık üstünlüğü ilk anlarda elde etti. Turuncu-beyazlılar kısa sürede oyun üstünlüğüne eline aldı ve 25-19 kazarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Karar setine de ev sahibi ekibin üstünlüğüyle başlarken saha değişimine önde girdi. Ev sahibi seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Anna Smrek aldığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Emily Maglio ise kaydettiği 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 15 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Maglio, Dilay, Boden, Bengisu, Smrek, Aybüke (L), Yaprak, Elif, Ebrar, Stysiak, Simge (L)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Mısra, Grajber, Seher, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz, Çerağ (L), İlarya, Hilal, Selen, Fatma

Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 147 dakika (33, 35, 33, 26, 20)

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır