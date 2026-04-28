SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Yüksel Yıldırım'dan sert tepki! "Niye benimle uğraşıyorsunuz?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi. Yıldırım'ın "Niye benimle uğraşıyorsunuz?" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar geldi.

"AİLEME KÜFÜRLER EDİLİNCE ÇILDIRDIM!"

HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Samsun'da, Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten eze eze yendik demedim. Neredeyse ezerek yendik dedim."

"SADETTİN SARAN'IN HER ŞEYİNDE 'STEVEN' YAZIYOR! ONUN İÇİN NEDEN KULLANILMIYOR?"

"İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?"

GALATASARAY MAÇI

"Bu hafta sonu Galatasaray’la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya’yı yener, Kasımpaşa’yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum."

"TÜRKÇE FAKİR BİR DİL OLDUĞU İÇİN 'APTALCA' DEDİM..."

"Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.