Yüksel Yıldırım'dan sert tepki! "Niye benimle uğraşıyorsunuz?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar geldi.

"AİLEME KÜFÜRLER EDİLİNCE ÇILDIRDIM!"

HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Samsun'da, Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten eze eze yendik demedim. Neredeyse ezerek yendik dedim."

"SADETTİN SARAN'IN HER ŞEYİNDE 'STEVEN' YAZIYOR! ONUN İÇİN NEDEN KULLANILMIYOR?"

"İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?"

GALATASARAY MAÇI

"Bu hafta sonu Galatasaray’la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya’yı yener, Kasımpaşa’yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum."

"TÜRKÇE FAKİR BİR DİL OLDUĞU İÇİN 'APTALCA' DEDİM..."

"Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim."