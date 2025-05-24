Eczacıbaşı Kulübü milli voleybolcu Hande Baladın'ın ayrıldığını duyurdu! İşte yeni takımı...

Eczacıbaşı Kulübü, sosyal medyada yaptığı açıklamayla Hande Baladın'ın ile yollarını ayırdığını duyurdu.

DUYGUSAL VEDA

Hande Baladın için duygusal bir veda klibi hazırlayan Eczacıbaşı Kulübü, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.”

Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.:orange_heart: pic.twitter.com/8oM5AR8BFh — Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) May 24, 2025

Altyapısında yetişen ve Eczacıbaşı'ndan ayrılan Hande Baladın gelecek sezon Fenerbahçe'de mücadele etmesi bekleniyor.