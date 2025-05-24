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Eczacıbaşı Kulübü milli voleybolcu Hande Baladın'ın ayrıldığını duyurdu! İşte yeni takımı...

Eczacıbaşı Kulübü çocukluğundan itibaren forma giyen Hande Baladın ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp, sosyal medya hesabında Baladın'a duygusal bir videoyla veda etti.

Eczacıbaşı Kulübü milli voleybolcu Hande Baladın'ın ayrıldığını duyurdu! İşte yeni takımı...
Jale Uslu

Eczacıbaşı Kulübü, sosyal medyada yaptığı açıklamayla Hande Baladın'ın ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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DUYGUSAL VEDA

Hande Baladın için duygusal bir veda klibi hazırlayan Eczacıbaşı Kulübü, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.”

Altyapısında yetişen ve Eczacıbaşı'ndan ayrılan Hande Baladın gelecek sezon Fenerbahçe'de mücadele etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Hande Baladın
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