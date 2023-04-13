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Eczacıbaşı maçı sonrası esrarengiz olay! Ebrar'ın takım arkadaşı İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti!

13.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu İtalyan voleybolcu Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sonrası İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Eczacıbaşı maçı sonrası esrarengiz olay! Ebrar'ın takım arkadaşı İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı ve bu sonuçla finale iki Türk takımı adını yazdırmayı garantilemiş oldu.

ECZACIBAŞI RAKİBİNİ BEKLİYOR

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Böylece 1960 yılından itibaren düzenlenen dev organizasyonda bir ilk de yaşanmış olacak ve finalde iki Türk takımı mücadele edecek. İlk finalist Eczacıbaşı'nın rakibi Fenerbahçe-Vakıfbank eşleşmesinin galibi olacak.

MAÇ SONU ŞOKE EDEN OLAY

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Öte yandan CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde oynanan Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmasının ardından herkesi derinden üzen bir olay yaşandı.

SIR DOLU ÖLÜM

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Karşılaşmanın ardından İstanbul'da kaldıkları otele giden Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki genç oyuncusu Julia Ituma pencereden düşerek hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

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Julia Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu seçilmişti.

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