Eczacıbaşı maçı sonrası esrarengiz olay! Ebrar'ın takım arkadaşı İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı ve bu sonuçla finale iki Türk takımı adını yazdırmayı garantilemiş oldu.
Böylece 1960 yılından itibaren düzenlenen dev organizasyonda bir ilk de yaşanmış olacak ve finalde iki Türk takımı mücadele edecek. İlk finalist Eczacıbaşı'nın rakibi Fenerbahçe-Vakıfbank eşleşmesinin galibi olacak.
Öte yandan CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde oynanan Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmasının ardından herkesi derinden üzen bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'da kaldıkları otele giden Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki genç oyuncusu Julia Ituma pencereden düşerek hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.
Julia Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu seçilmişti.