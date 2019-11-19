Filede Türk derbisi Eczacıbaşı'nın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

Birinci sete Fenerbahçe Opet iyi başladı ve 15-9 üstünlük kurdu. Eczacıbaşı VitrA, 6 sayı geriden gelerek Boskovic ile Kim'in sayıları sonunda skoru 21-21'de eşitledi ve önde götürdüğü seti de çekişmenin sonunda 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette 16. sayıdan sonra üstünlüğü sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kontrolü elinde tuttuğu mücadelede seti 25-18 önde bitirdi ve 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sete etkili servis atışlarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA; Boskovic, Kim ve Pereira'nın köşelerden atakları sonrası 8-5 öne geçti. Fenerbahçe Opet, skoru 9-9'da eşitledi. Sarı-lacivertli takımda Vargas smaç servisler atarak takımının 23-18 öne geçmesini sağladı. Çekişmenin sonunda seti Fenerbahçe Opet, 25-23 kazandı ve skor 2-1 oldu.

Dördüncü sete bu kez Fenerbahçe Opet iyi başladı ve etkili ataklarla bir anda 5-0 öne geçti. Eda'nın ortadan smaçlarıyla Fenerbahçe 17-10 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli takım seti 25-22 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2