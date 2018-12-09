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Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu

VOLEYBOL HABERLERİ  | 09.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Turnuvada 2015 ve 2016'da şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA, üstün bir oyun sergilediği üçüncülük maçında Praia'yı 25-16, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

ECZACIBAŞI VITRA 3 - 0 PRAIA

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

ECZACIBAŞI VITRA: Gözde Yılmaz, Larson, Beyza Arıcı, Kim, Gibbemeyer, Gamze Alikaya, (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu)
PRAIA: Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Lloyd (Pinto, Da Cruz, Pavao, Marinho)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-19
SÜRE: 76 dakika (24, 24, 28)

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Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı VitrA FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkemiz adına gurur verici Tebrikler Eczacıbaşı voleybol takımımiza
gurur verici eczacıbaşı ailesi çok uzun yıllardır desteğini hep arttırarak bu sporun yürümesine büyük katkı sağlamıştır.
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