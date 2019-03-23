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Eczacıbaşı VitrA Kupa Voley'de yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA Kupa Voley'de yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Bld

Salon: İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt

Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Güldeniz, Merve, Dilara
Nilüfer Bld: Seda, Özgenur, Buse, Bailey, Hande, Bytsenko, Aylin (L), Aslı

Setler: 25-20, 25-13, 25-23
Süre: 76 dakika (25, 23, 28)

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Belediyespor Eczacıbaşı VitrA AXA Sigorta Kupa Voley

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