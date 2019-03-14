Eczacıbaşı VitrA tur için avantajı kaptı

Imoco Volley Conegliano 0 -3 Eczacıbaşı VitrA

Salon: Palaverde Villorba - Treviso

Hakemler: Wojciech Maroszek (POL), Sabine Witte (GER)

Imoco Volley: Sylla, Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, De Gennaro (L),Fersino, Tirozzi.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Krsmanovic, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Büşra, Gamze, Gözde.

Setler: 21-25, 25-27, 22-25

Süre: 84 dakika (27,31,26)

