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Eczacıbaşı VitrA tur için avantajı kaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı. Çeyrek final ikinci maçı 19 Mart Salı günü, saat 17.00’de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA tur için avantajı kaptı

Imoco Volley Conegliano 0 -3 Eczacıbaşı VitrA

Salon: Palaverde Villorba - Treviso
Hakemler: Wojciech Maroszek (POL), Sabine Witte (GER)

Imoco Volley: Sylla, Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, De Gennaro (L),Fersino, Tirozzi.
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Krsmanovic, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Büşra, Gamze, Gözde.

Setler: 21-25, 25-27, 22-25
Süre: 84 dakika (27,31,26)

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Anahtar Kelimeler:
2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Imoco Volley Conegliano Eczacıbaşı VitrA

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