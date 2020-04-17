Eczacılar Odası Başkanı Yalbuzdağ: “Ücretsiz verilecek maskelerin ilk partisi Adana’ya geldi”

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, maske satışının yasaklanmasının ardından Adana’daki eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımının yapılacağını belirterek, “İlk parti maskeler geldi” dedi.

Adana’da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başlandığını ifade eden ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, yaptığı açıklamada, “Ücretsiz verilecek maskelerin ilk bölümü depolara oradan da eczanelerimize gelmeye başladı. Toplum sağlığının korunmasına katkı vermek adına Adana’nın coğrafi olarak her yerindeki eczacı meslektaşlarımızın aracılığıyla bu maskeleri halkımıza vereceğiz. Ancak bu maskelerin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nca cep telefonlarına gönderilen kodlarla eczanelerimize müracaat edilmelidir” diye konuştu.

Sosyal mesafe önem arz ediyor

Eczaneden ücretsiz maske temini için bakanlıktan gönderilen koda ihtiyaç olduğunu, kod gelmeyen vatandaşa maske verilemeyeceğini de belirten Başkan Yalbuzdağ, “Hem eczacının hem eczane çalışanının hem de vatandaşlarımızın kendi sağlığı için kod gelmeden ücretsiz maske için eczanelere gelmeyiniz. Cep telefonlarına ücretsiz maske kodu gelenler en yakın eczanelere gidip, maskelerini alabilirler. Dağıtım kanalları tarafından her eczanemize 100 (Yüz)vatandaşın ihtiyacını karşılayacak maske bırakılmaktadır. Eczaneden ücretsiz maske tedarik ederken sıra var ise sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske o eczanede kalmadı ise diğer eczanelere bakılması da önem arz etmektedir. Unutmayınız en yakın sağlık danışmanınız eczacılarınızdır” ifadelerini kullandı.

Maske talebinde bulunan 20-65 yaş arası olanlara 10 gün için kişi başına 5 adet maske verileceği, eczaneden ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamadığı bildirildi.

