Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS'de Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü internette araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Eczacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eczacılık taban puanları...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için eczacılık bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
[[((https://www.mynet.com/egitim/eczacilik-taban-puanlari-ve-basari-siralamasi))
2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf
Tablo-3:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls
Tablo-4:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|22332
|429.56825
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|26069
|423.60121
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|29558
|418.3407
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|32222
|414.56453
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|33852
|412.20994
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|34389
|411.43978
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|36867
|408.26345
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|36881
|408.24847
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|37357
|407.6312
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|37663
|407.25772
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|170 + 5
|37786
|407.11407
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|38048
|406.76152
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|38752
|405.87429
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|38859
|405.74715
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|39179
|405.33166
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|4 + 1
|39498
|404.91851
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|39998
|404.27738
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|40182
|404.05726
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|40191
|404.04629
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|40579
|403.58115
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|40653
|403.45944
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|40724
|403.3713
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|40828
|403.24941
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|40918
|403.11608
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(Ankara) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|41012
|403.00269
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|41500
|402.40186
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|41784
|402.081
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|41821
|402.02826
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|41970
|401.84376
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|42160
|401.64035
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|42227
|401.53744
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|42734
|400.94225
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|42891
|400.7532
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|43118
|400.4713
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|43484
|400.05511
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|43642
|399.84856
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|43805
|399.66003
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|44281
|399.10052
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|44530
|398.81696
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|44925
|398.34429
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|44978
|398.28123
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|45914
|397.17417
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|46417
|396.5952
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|46675
|396.2728
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|47268
|395.55321
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|47694
|395.05059
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|48438
|394.16263
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|48446
|394.15482
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|49572
|392.73361
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|49832
|392.40952
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|50369
|391.8147
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|51167
|390.86654
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|52685
|389.10997
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|54419
|387.08395
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|54788
|386.68337
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|56124
|385.2297
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|74
|57792
|383.4256
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|58370
|382.78211
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|58887
|382.22122
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|59086
|381.97871
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|64870
|375.85499
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|65479
|375.23666
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|66776
|373.87838
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|67016
|373.64764
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|67312
|373.36385
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|69337
|371.30844
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|71852
|368.8005
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|74509
|366.16319
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|28
|78823
|362.00254
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|79084
|361.72824
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|36
|79594
|361.24654
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|44
|80797
|360.05123
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|83699
|357.3087
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|85193
|355.97085
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|28
|86504
|354.79478
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|87279
|354.1093
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|33
|88397
|353.15503
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|88725
|352.83822
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|46
|92499
|349.50382
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|93732
|348.43659
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|19
|93923
|348.27755
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|94754
|347.57701
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|95139
|347.22322
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|95877
|346.6325
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|22
|96942
|345.75438
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|97681
|345.12501
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|98274
|344.6291
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|99245
|343.82678
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