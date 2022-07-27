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Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS'de Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

27.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacılık taban puanları, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü adaylar tarafından merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için beklenen gün geldi. Bazı internet kullanıcıları "Eczacılık taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte ÖSYM YKS'de Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS'de Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü internette araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Eczacılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eczacılık taban puanları...

ECZACILIK TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için eczacılık bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

[ECZA[((https://www.mynet.com/egitim/eczacilik-taban-puanlari-ve-basari-siralamasi))

OSYM

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 14 22332 429.56825
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 8 26069 423.60121
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 29558 418.3407
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 32222 414.56453
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 33852 412.20994
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 34389 411.43978
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 130 + 4 36867 408.26345
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 14 36881 408.24847
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 37357 407.6312
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 37663 407.25772
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 170 + 5 37786 407.11407
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczacılık(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 38048 406.76152
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 8 38752 405.87429
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 38859 405.74715
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 39179 405.33166
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2021 4 + 1 39498 404.91851
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 39998 404.27738
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 40182 404.05726
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 40191 404.04629
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 40579 403.58115
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 40653 403.45944
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 40724 403.3713
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 40828 403.24941
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 40918 403.11608
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(Ankara) (5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 41012 403.00269
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 41500 402.40186
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 41784 402.081
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 11 41821 402.02826
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 41970 401.84376
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 5 42160 401.64035
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 42227 401.53744
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 42734 400.94225
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 42891 400.7532
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 12 43118 400.4713
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 6 43484 400.05511
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 43642 399.84856
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 43805 399.66003
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 44281 399.10052
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 44530 398.81696
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 44925 398.34429
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 44978 398.28123
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 45914 397.17417
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 46417 396.5952
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 140 + 4 46675 396.2728
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 47268 395.55321
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 47694 395.05059
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 48438 394.16263
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 48446 394.15482
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 49572 392.73361
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 9 49832 392.40952
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 10 50369 391.8147
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2021 7 51167 390.86654
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 52685 389.10997
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 15 54419 387.08395
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 13 54788 386.68337
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 56124 385.2297
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 74 57792 383.4256
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 58370 382.78211
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 58887 382.22122
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 59086 381.97871
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 49 64870 375.85499
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 2 65479 375.23666
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 12 66776 373.87838
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 67016 373.64764
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 48 67312 373.36385
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 15 69337 371.30844
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 71852 368.8005
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 25 74509 366.16319
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 28 78823 362.00254
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 11 79084 361.72824
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 36 79594 361.24654
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 44 80797 360.05123
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 40 83699 357.3087
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 85193 355.97085
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 28 86504 354.79478
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 59 87279 354.1093
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 33 88397 353.15503
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 51 88725 352.83822
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 46 92499 349.50382
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 32 93732 348.43659
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 19 93923 348.27755
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 14 94754 347.57701
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 13 95139 347.22322
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 15 95877 346.6325
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 22 96942 345.75438
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 38 97681 345.12501
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2021 34 98274 344.6291
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Eczacılık(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2021 51 99245 343.82678

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