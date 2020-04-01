YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak

Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak

SAMSUN HABERLERİ  | 01.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Samsun ve Sinop’ta bulunan eczanelere uygulanması zorunlu olan düzenlemeler getirildi.

Samsun ve Sinop’ta bulunan eczanelere uygulanması zorunlu olan düzenlemeler getirildi. Düzenlemeler kapsamında artık eczanelerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılmayacak.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında her gün yeni önlemler alınmaya başladı. Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun talebi, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda tüm Samsun, Sinop ve ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin işleyişinde bazı düzenlemeler yapıldı.
Yapılan düzenlemelerin önemine değinen Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Bilindiği üzere ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık bileşenleri ile birlikte büyük bir mücadele başlatmış bulunmaktadır. Eczacılar ve eczane personelleri de önlemleri en üst düzeyde tutularak bu savaşın en önünde yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Bu bağlamda Kovid-19 pandemisi önlemleri kapsamında odamızın talebi Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda; tüm Samsun ve Sinop ile ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerimizin işleyişinde bazı düzenlemeler yapılmıştır” dedi.

Eczanelerde yapılan yeni düzenlemeler
Eczanelerde yapılan zorunlu düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Karacan, şunları söyledi:
Eczanelerin çalışma saatlerinin hizmeti aksatmayacak şekilde ve gerekirse nöbetçi sayısını artırmak kaydıyla; sabah açılış 10.00

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Samsun Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Marina Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı

Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı

'Kocam porno izleyip benimle...'

'Kocam porno izleyip benimle...'

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.