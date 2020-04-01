Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak

Samsun ve Sinop’ta bulunan eczanelere uygulanması zorunlu olan düzenlemeler getirildi. Düzenlemeler kapsamında artık eczanelerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılmayacak.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında her gün yeni önlemler alınmaya başladı. Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun talebi, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda tüm Samsun, Sinop ve ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin işleyişinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelerin önemine değinen Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Bilindiği üzere ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık bileşenleri ile birlikte büyük bir mücadele başlatmış bulunmaktadır. Eczacılar ve eczane personelleri de önlemleri en üst düzeyde tutularak bu savaşın en önünde yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Bu bağlamda Kovid-19 pandemisi önlemleri kapsamında odamızın talebi Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda; tüm Samsun ve Sinop ile ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerimizin işleyişinde bazı düzenlemeler yapılmıştır” dedi.

Eczanelerde yapılan yeni düzenlemeler

Eczanelerde yapılan zorunlu düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Karacan, şunları söyledi:

Eczanelerin çalışma saatlerinin hizmeti aksatmayacak şekilde ve gerekirse nöbetçi sayısını artırmak kaydıyla; sabah açılış 10.00

