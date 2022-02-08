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Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

08.02.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mehmet Ardıçoğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Yusuf Güzelyurt ise cinsel saldırı suçunu kabul etmedi. Adli tıp raporu ile tecavüz olmadığının ortaya çıktığını savunan Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefondaki fotoğraf ve mesajların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde sanık Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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