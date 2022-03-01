YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

01.03.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden Mahkeme, maktulün ablası Güler Kaplan'ın kullandığı telefondaki olay gününe ait videoların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine karar verdi

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın annesi ve kardeşi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Ardıçoğlu, maktulün ablası Güler Kaplan'ın verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu, hiç kimseye zorla bir şey yapmadığını öne sürdü.

"Hastane raporları da bir zorlama olmadığını söylüyor. Ben ona otelde bir şey yapsam bir çığlık atsa her yerde polis var zaten." şeklinde kendisini savunan sanık, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

- "Tek suçum alkollü araç kullanmak"

Sanık Güzelyurt da Kaplan'ın kendisinden şikayetçi olmadan birkaç gün önce "İyi olacağız." diye mesaj attığını, aralarında herhangi sorun olmadığını iddia etti.

Güzelyurt, "Tanışmamızdan, eğlenmemize oradan da otele gitmemize kadar hiçbir zorlama olmadı. Kamera kayırlarında da her şey ortada. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok." diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından, ara kararını açıklayan mahkeme, maktulün ablası Güler Kaplan'ın kullandığı telefondaki olay gününe ait videoların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Mart'a bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdıTosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı
Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandıKüçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:05
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.