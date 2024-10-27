Eda Taşpınar'ın kıyafetinin önünü görenler gördüklerine anlam veremedi! "Çok saçma çok gereksiz"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar ne giyse ne paylaşsa olay oluyor. Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Eda Taşpınar yine yaptı yapacağını. Bu sefer beyazlar içinde kıyafetiyle yine ilginç bir poz verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eda Taşpınar'ın pozu kısa süre içerisinde gündem oldu.

Eda Taşpınar'ın kıyafetinin önünde bir ıstakoz vardı ama anlamak epey zordu. Hal böyle olunca sosyal medyada da hızlıca dalga konusu oldu.

Taşpınar'ı görenler "Hahaha ilginç bir seçim", "Ne saçma ne gereksiz", "Ya ıstakozu düşünene kadar aklıma neler geldi", "

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Eda Taşpınar, bir otelin mescidinde objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Ünlü isim, sonraki gün ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

İfade veren Taşpınar, daha sonra adliyeden ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.