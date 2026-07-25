Arka Sokaklar için sonunda karar verildi! Beklenen açıklama geldi

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu sezon ani bir kararla ekrana veda etmişti. Sezon finali olarak yayınlanan bölümün, final bölümü olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Arka Sokaklar’a yeni yapım şirketi arandığı ve dizinin devam edip etmeyeğine eylül ayında karar verileceği gündeme gelmişti. Arka Sokaklar'ın akıbeti sonunda belli oldu.

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, yaptığı paylaşımda projenin resmen sona erdiğini açıkladı. Yurdakul, 2006-2022 yılları arasında Erler Film çatısı altında çekilen dizinin, daha sonra D Media yapımcılığında üç sezon daha devam ederek 20. sezonunu tamamladığını hatırlattı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken ise D Media ve Kanal D'nin aldığı ortak kararla dizinin devam etmeme yönünde karar verildiğini belirtti.

İşte senarist Ozan Yurdakul'un Arka Sokaklar açıklaması:



ARKA SOKAKLAR meselesi üzerine;

Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

'NE YAZIK Kİ SONA ERDİ'



Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka.

Ozan Yurdakul

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ



Yapılan açıklama sonrası sosyal medyada; 'Güzel bir final olmalıydı', 'Türker abi olmadan olmazdı zaten', 'Bir tane final bölümü çekemeden yayından kaldırdılar diziyi. 20 sene boşa gitti', 'Artık zamanı gelmişti, hayırlısı olsun' gibi yorumlar yapıldı.