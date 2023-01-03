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Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Skandal cami pozu sonrası Eda Taşpınar'a soruşturma açıldı!

03.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar olaylı cami pozu sonrası tepkilerin odağına geldi. Fiziği ve giyim tarzıyla dikkat çeken Eda Taşpınar aynı zamanda kozmetik sektörüyle de yakından ilgili. Şu sıralar ünlü isim ile ilgili araştırmalar oldukça hızlanmış durumda. Peki Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü isimle ilgili merak edilenler...

Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Skandal cami pozu sonrası Eda Taşpınar'a soruşturma açıldı!

Eda Taşpınar'ın hayatıyla ilgili araştırmalar hızlanmış durumda. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası çok fazla tepki gören Taşpınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü isimle ilgili merak edilenler...

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğumludur. Şu anda 43 yaşındadır. Babası Teoman Taşpınar Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Bu nedenle Eda Taşpınar'ın çocukluğu da Moda Deniz Kulübü’nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşen Eda Taşpınar, Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelmiş ve Robert Koleji’nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi görmüştür.

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Londra’da Central School of St. Martins’de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışmıştır. Ayrıca Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

CAMİ POZU SONRASI SORUŞTURMA AÇILDI!

Eda Taşpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. En son camide verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Taşpınar büyük tepki gördü.

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Fotoğraftaki kıyafetinin cami için uygun olmaması nedeniyle oldukça fazla eleştirilen Eda Taşpınar'a tepkiler sonrası soruşturma açıldı.

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