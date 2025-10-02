Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda forma giyecek! Ancelotti'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, Brezilya A Milli Takımının Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı maçlar için davet aldı.

İLK MAÇTA FORMA GİYECEK

Brezilya Milli Takımının Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un Güney Kore maçında forma giyeceğini açıkladı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ancelotti, "İlk maçta Ederson oynayacak. Bizim için çok önemli bir kaleci. Diğerinde ise her şey yolunda giderse Hugo Souza forma giyecek" açıklamasını İtalyan teknik adam Japonya maçında ise kaleyi Hugo Souza'nın koruyacağını açıkladı.