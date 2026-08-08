SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ederson'dan transfer iddialarına yanıt! Türkçe paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Tecrübeli file bekçisi, Türkçe mesajında çıkan haberlere tepki göstererek taraftarlara dikkat çeken bir mesaj verdi.

Ederson'dan transfer iddialarına yanıt! Türkçe paylaşım yaptı
Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, hakkında son günlerde gündeme gelen ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Tecrübeli file bekçisi, geleceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan bir mesaj verdi.

"NEREDEYSE %100"

Antrenmandan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki kaleci, paylaşımında Türkçe olarak "Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Ederson'un bu paylaşımı, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara doğrudan yanıt olarak değerlendirildi.

MERT GÜNOK GÖREV YAPTI

Ederson dan transfer iddialarına yanıt! Türkçe paylaşım yaptı 2

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Fenerbahçe kadrosuna katılan Ederson, yeni sezonun başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma şansı bulamadı.

Sarı-lacivertli ekibin oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi eleme maçında kaleyi Mert Günok korurken, Ederson Sturm Graz karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Ederson dan transfer iddialarına yanıt! Türkçe paylaşım yaptı 3

Ayrılık iddialarının aksine Ederson'un Fenerbahçe ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı kalecinin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'da Gianni Infantino skandalı! Gece yarısı resmi açıklama geldi...FIFA'da Gianni Infantino skandalı! Gece yarısı resmi açıklama geldi...
Galatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecekGalatasaray ortalığı kasıp kavuracak! İki transfer aynı anda İstanbul'a inecek
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.