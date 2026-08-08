Ederson'dan transfer iddialarına yanıt! Türkçe paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, hakkında son günlerde gündeme gelen ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Tecrübeli file bekçisi, geleceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan bir mesaj verdi.

"NEREDEYSE %100"

Antrenmandan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki kaleci, paylaşımında Türkçe olarak "Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Ederson'un bu paylaşımı, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara doğrudan yanıt olarak değerlendirildi.

MERT GÜNOK GÖREV YAPTI

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Fenerbahçe kadrosuna katılan Ederson, yeni sezonun başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma şansı bulamadı.

Sarı-lacivertli ekibin oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi eleme maçında kaleyi Mert Günok korurken, Ederson Sturm Graz karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Ayrılık iddialarının aksine Ederson'un Fenerbahçe ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı kalecinin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.