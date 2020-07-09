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Edgaras Ulanovas kimdir? Fenerbahçe transfere devam ediyor

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Edgaras Ulanovas ile anlaştı. Zeljko Obradovic'in ayrılmasının ardından yıldız isimleri ile bir bir yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olan Litvanyalı Edgaras Ulanovas'ı renklerine bağladı. Peki Edgaras Ulanovas kimdir? İşte yanıtı...

Edgaras Ulanovas kimdir? Fenerbahçe transfere devam ediyor

Edgaras Ulanovas Fenerbahçe ile anlaştı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko'da değişim rüzgarları sürüyor. Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yeni bir yapılanma için çalışmalara başlayan Sarı Kanaryalar, Litvanyalı kısa forvet Edgaras Ulanovas'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olan Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Edgaras Ulanovas kimdir?

Edgaras Ulanovas, 7 Ocak 1992 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesi Litvanya'da başlayan Edgaras Ulanovas Aisciai, Triobet, Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında forma giydikren sonra 2012-13 sezonunda Lietkabelis forması ile adını Avrupa'ya duyurdu. 2013-14 sezonunda aynı takımla Euro Cup'ta mücadele etme şansı bulan Edgaras Ulanovas, burada performansı ile dikkat çekerken, Litvanya'nın en basketboldaki en önemli temsilcisi Zalgiris Kaunas'ın yolunu tuttu.

6 sezon boyunca Zalgiris Kaunas formasını giyen Edgaras Ulanovas, bu süreçte 6 Litvanya Ligi, 4 Litvanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Edgaras Ulanovas ayrıca bu süreçte takımıyla THY Euroleague'de de iki kez Playoff oynama şansı buldu. 2017-18 sezonunda ise Fina Four'da mücadele etti.

Bireysel olarak ise 2015, 2017, 2020'de Litvanya Kupası finalinin MVP'si seçilen Edgaras Ulanovas, Avrupa'nın en iyi kısa forvetleri arasında gösteriliyor.

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