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EDHO devam edecek mi? Oktay Kaynarca yanıtladı! EDHO neden bitti?

16.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve yüksek reytingleriyle bilinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. EDHO hayranları sevilen dizinin bitip bitmediğini ve yeni bir kanalda devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Peki EDHO devam edecek mi? EDHO neden bitti? İşte diziyle ilgili merak edilenler...

EDHO devam edecek mi? Oktay Kaynarca yanıtladı! EDHO neden bitti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasıyla sevilen dizinin final haberini duyurmuştu. Konuyla ilgili Kaynarca'dan bir açıklama daha geldi. Peki EDHO devam edecek mi?

EDHO DEVAM EDECEK Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan diziyle ilgili yeni bir açıklama daha geldi. EDHO hayranlarının günlerdir merak ettiği dizinin devam edip etmeyeceği sorularına ünlü oyuncu "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Bunun cevabını ben veremem, şu anda çekim yok" şeklinde yanıt verdi.

Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın daha önce EDHO'yla ilgili yaptığı açıklama ise şöyleydi:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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