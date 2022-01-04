EDHO hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara dönüyor!

Geçtiğimiz aylarda final yapan EDHO’nun dijital bir dizi platformunda tekrardan yayınlanacağı haberi heyecan yarattı. Projenin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz’ın gelen cazip tekliflere ve seyirci baskısına dayanamayarak, harekete geçtiği ortaya çıktı. Peki EDHO hangi kanalda yayınlanacak ve yeni ismi ne olacak?

EDHO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilen dizinin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ismiyle değil, çok farklı bir isim ile EDHO’nun tekrardan izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Senelerdir ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu beklenirken final haberi duyurulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin dijital dizi platformu BluTV ile anlaştığı öğrenildi. EDHO’nun yayınlanmayan 200. bölümünün yenilenen montajı ve ek sahneleriyle beraber film olacağı duyuruldu. Fakat filmin isminde ve konusunda bazı değişikliklerin yapılacağı aktarıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’IN YENİ İSMİ NE OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO’nun isim hakkı ATV’de olduğu için yeni adı ‘’Son Efsane’’ olacak. Son Efsane filminin ay sonunda olması planlanan yayın tarihini BluTV kısa süre içinde duyuracak.

EDHO'NUN YENİ VERSİYONUNDA KİMLER OYNAYACAK?

Aynı zamanda efsane projenin dizi versiyonu Şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli’yi canlandıran Ozan Akbaba yer alacak. ATV’nin “Okul Yolunda” dizisiyle anlaşmış olan Yunus Emre Yıldırımer ise yurt dışında sürgünde, Hızır’ı Oktay Kaynarca ise hapiste gösterileceğinden dolayı projede oynamayacak.

