EDHO hangi kanalla anlaştı? Final olacağı söylenen EDHO devam edecek mi?

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı ATV'nin dizisi EDHO'nun yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Ancak sevilen dizi hakkında Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde veda paylaşımında bulunmuştu. Peki EDHO hangi kanalla anlaştı?

EDHO HANGİ KANALLA ANLAŞTI?

ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin bulunduğu fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 26 Ekim 2021 Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak dizi yeni sezonuyla ekrana gelmedi. Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklamaya ve veda paylaşımına göre ise dizi bitti.

Ancak diziden Oktay Kaynarca'nın ayrılacağı fakat dizinin yeni bir kanalda devam edeceği de iddia edilmekte. Yeni bir kanala geçip geçmeyeceğine dair detaylara henüz yer verilmedi. Fakat kulislerdeki iddiaya göre, dizi yeni bir kanalla anlaşabilir.

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. İşte Kaynarca'nın o paylaşımı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."

"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

