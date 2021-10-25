EDHO ne zaman başlıyor? İlyas ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 200. bölümü ile ekrana gelen EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki EDHO ne zaman başlıyor?

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına yakın süreçte çıkacak. Yeni bölüm için tarih belli oldu. Dizi Salı günü ekrana gelmeye devam edecek. EDHO'da İlyas'ın akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta başlayacak. 200. bölümü ile ekrana gelen olan EDHO 26 Ekim 2021 Salı günü saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

EDHO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur.

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır. Vefakar bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir.



