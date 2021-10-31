MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. EDHO neden bitti? EDHO neden final yaptı? Oktay Kaynarca’dan veda açıklaması!

EDHO neden bitti? EDHO neden final yaptı? Oktay Kaynarca’dan veda açıklaması!

31.10.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber geldi. Sevilen dizinin yeni sezonda yeni bölümleriyle dönüş yapması beklenirken, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca final haberini duyurdu.

EDHO neden bitti? EDHO neden final yaptı? Oktay Kaynarca’dan veda açıklaması!

Büyük izleyici kitlesine sahip olan ve yüksek reytingleriyle bilinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kötü haber geldi. EDHO'nun final kararı hakkında Oktay Kaynarca'dan detaylı bir açıklama geldi.

EDHO NEDEN BİTTİ?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda yeni bölümleriyle dönüş yapması beklenirken, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca final haberini duyurdu.

İlyas karakterini canlandıran Kaynarca, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:

magazin-dedikodular-dogru-cikti-oktay-kaynarca-edho-nun-14497892_9938_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Gittim konuştum o doktorlaGittim konuştum o doktorla
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.