EDHO neden bitti? EDHO neden final yaptı? Oktay Kaynarca’dan veda açıklaması!

Büyük izleyici kitlesine sahip olan ve yüksek reytingleriyle bilinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kötü haber geldi. EDHO'nun final kararı hakkında Oktay Kaynarca'dan detaylı bir açıklama geldi.

EDHO NEDEN BİTTİ?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda yeni bölümleriyle dönüş yapması beklenirken, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca final haberini duyurdu.

İlyas karakterini canlandıran Kaynarca, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:



