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EDHO neden yok, final mi oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman?

26.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yeni bölümü olup olmadığı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yayın akışında yer almadı. Peki sevilen yapım EDHO neden yok, final mi oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilenler...

EDHO neden yok, final mi oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak Oktay Kaynarca ve pek çok başarılı ismin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yayın akışında yer almadı. Peki sevilen yapım EDHO neden yok, final mi oldu?

EDHO NEDEN YOK?

Sevilen dizide sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara geleceği açıklanmıştı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da bu akşam ekranlara geleceği ifade edilmişti. Daha önce tanıtımı da yayınlanan sevilen dizi bugün yayın akışında yer almadı. Onun yerine başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmini yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ OLDU?

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Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi. Dizinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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