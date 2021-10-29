EDHO’nun kanalı mı değişti? Hangi kanalda yayınlanacak? Bomba iddia…

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı ATV dizisi EDHO’nun yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 7. sezonun ilk bölümü için net tarih henüz belli olmazken, EDHO ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

EDHO’NUN KANALI MI DEĞİŞTİ?

Başrollerinde Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın, 26 Ekim 2021 Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu. Fakat ATV’nin günlerdir tanıtımını yaptığı EDHO’nun yeni bölümü ekrana gelmedi.

Çok geçmeden olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Kulislerdeki iddiaya göre 6 sezondur devam eden EDHO’nun yapım şirketi BVB’nin yeni oyuncular ve eskiler için zam istediği iddia edildi. Kanal yönetiminin talebe onay verdiği ve çekimlerin başladığı öne sürüldü. Kanalın sözleşmeyi imzalamamasının ardından, BVB’nin yeni bölümü teslim etmediği kaydedildi.

Bu gelişmenin arkasından sosyal medyada EDHO’nun farklı bir kanalda yayınlanacağı iddia edildi.

Olayın sıcaklığı sürerken medya kulislerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni dönemde Star TV’de yayınlanacağı öne sürüldü.

Fakat bu iddialar karşısında Star TV ve EDHO yapımcılarından resmî bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylenirken, EDHO’nun kısa zaman sonra ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



