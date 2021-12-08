EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

Savaşçı, Babamın Günahları, Kiralık Aşk, Hadi İnşallah gibi projelerde yer alan Müjde Uzman EDHO'da hayat verdiği Nazlı rolü ile dikkat çekti. Oyunculuğa 2008'de başladığı Paramparça Aşklar dizisi ile adım atan Müjde Uzman bakın kim çıktı!

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

26 Eylül 1984 İstanbul doğumlu 37 yaşındaki Müjde Uzman 2001'de Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı ve sonrasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.

Müjde Uzman 2010'da Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sonrasında EDHO, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçti.

Uzman Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

Instagram'da, 'mujdeuzman' kullanıcı adı ile paylaşım yapan oyuncunun 552 bin takipçisi bulunuyor.

