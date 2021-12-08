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EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

08.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Uzman, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükumdar Olmaz (EDHO) dizisinde Hızır'ın metresi Nazlı Meriç rolüne hayat vermişti. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla projede yer alan Müjde Uzman'ın kim olduğu duyanları şaşırttı.

EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

Savaşçı, Babamın Günahları, Kiralık Aşk, Hadi İnşallah gibi projelerde yer alan Müjde Uzman EDHO'da hayat verdiği Nazlı rolü ile dikkat çekti. Oyunculuğa 2008'de başladığı Paramparça Aşklar dizisi ile adım atan Müjde Uzman bakın kim çıktı!

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

26 Eylül 1984 İstanbul doğumlu 37 yaşındaki Müjde Uzman 2001'de Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı ve sonrasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.

EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

Müjde Uzman 2010'da Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sonrasında EDHO, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçti.

EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

Uzman Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

EDHO'nun Nazlı'sı Müjde Uzman bakın gerçekte kimmiş!

Instagram'da, 'mujdeuzman' kullanıcı adı ile paylaşım yapan oyuncunun 552 bin takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Müjde Uzman
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