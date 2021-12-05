EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Bir süredir ekranlardan uzak duran Naz Elmas Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 500 bin takipçisi olan Naz Elmasın fotoğraflarına binlerce beğeni geliyor. Naz Elmas oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi projesinde yer aldı.

NAZ ELMAS'IN PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU!

2019'da EDHO'da 'Sevda' rolü ile kamera karşısına geçen Naz Elmas, EDHO'dan sonra Babam Çok Değişti dizine konuk oyuncu olarak katıldı ve burada 'Deniz' rolüne hayat verdi.

YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Naz Elmas, pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan film projesinin önümüzdeki günlerde çekileceğini duyurdu. Elmas filmde Leyla Atakan'ı canlandıracak.

Dizi teklifleri geldiğini söyleyen Elmas henüz hiçbir şeyin net olmadığını ifade etti.

Naz Elmas Gülbeyaz, Doktorlar, Güzel Çirkin, Kördüğüm gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.



