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  4. EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

05.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Sevda' rolüne hayat verdi. Üniversite son sınıfta okurken Haziran Gecesi adlı dizide 'Havin' rolüne hayat veren Naz Elmas'ın paylaşımları görenleri hayran bıraktı.

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Bir süredir ekranlardan uzak duran Naz Elmas Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 500 bin takipçisi olan Naz Elmasın fotoğraflarına binlerce beğeni geliyor. Naz Elmas oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi projesinde yer aldı.

NAZ ELMAS'IN PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU!

2019'da EDHO'da 'Sevda' rolü ile kamera karşısına geçen Naz Elmas, EDHO'dan sonra Babam Çok Değişti dizine konuk oyuncu olarak katıldı ve burada 'Deniz' rolüne hayat verdi.

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Naz Elmas, pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan film projesinin önümüzdeki günlerde çekileceğini duyurdu. Elmas filmde Leyla Atakan'ı canlandıracak.

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Dizi teklifleri geldiğini söyleyen Elmas henüz hiçbir şeyin net olmadığını ifade etti.

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor

Naz Elmas Gülbeyaz, Doktorlar, Güzel Çirkin, Kördüğüm gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

EDHO'nun Sevda'sıydı! Naz Elmas paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor


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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Naz Elmas
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