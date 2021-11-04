MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. EDHO'nun yıldızı Emir Benderlioğlu'ndan dikkat çeken sözler! ''Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!''

EDHO'nun yıldızı Emir Benderlioğlu'ndan dikkat çeken sözler! ''Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!''

04.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Behzat Façalı' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu, ani final kararıyla seyirciyi üzen diziye dair yaptığı paylaşımla şaşırttı. Benderlioğlu'nun bazı ifadeleri, akıllara ''Dizinin devam etme umudu var mı?'' sorusunu getirdi.

EDHO'nun yıldızı Emir Benderlioğlu'ndan dikkat çeken sözler! ''Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!''

ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Behzat Façalı karakteriyle gönüllere taht kuran Emir Benderlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı EDHO paylaşımıyla dikkat çekti. Benderlioğlu'nun ''Belki de yeniden merhaba diyeceğiz'' sözleri, dizinin izleyicileri tarafından ''Dizi devam mı edecek?'' şeklinde yorumlandı.

İşte Emir Benderlioğlu'nun tartışma yaratan o sözleri:

Ayrılık Dünyaya Hükümdar Olmaz. Zamansız oldu... Belki de her şeyin yeri ve zamanı kusursuzdu... 'Elveda' dedik... Belki de yeniden merhaba diyeceğiz... Kimbilir, gelecek ne getirecek... Ama geçmiş, güzel anılar ve dostluklarla dolu, biraz da hüzün ve özlemle...

Emir Benderlioğlu, paylaşımını, Nazım Hikmet'in 'Ayrılık' şiiriyle noktaladı.

EDHO'nun yıldızı Emir Benderlioğlu'ndan dikkat çeken sözler! ''Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!''

Yapımcılar ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü bittiği iddia edilen dizinin, başka bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin final kararı ardından ATV, oyuncuları arayıp ''Dizi bitti, serbestsiniz'' demişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Emir Benderlioğlu: Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak konusu olmuştu! Tabutunun neden açık olduğu belli olduMerak konusu olmuştu! Tabutunun neden açık olduğu belli oldu
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
Kızını paylaşınca beğeni yağdı! "Polis akademisi bitirdin"Kızını paylaşınca beğeni yağdı! "Polis akademisi bitirdin"
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emir Benderlioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

'Kırılacak eşya' etiketi yapıştırıp kargoya vermişler! Çıkanlar şoke etti

'Kırılacak eşya' etiketi yapıştırıp kargoya vermişler! Çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.