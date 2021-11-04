EDHO'nun yıldızı Emir Benderlioğlu'ndan dikkat çeken sözler! ''Belki de yeniden 'Merhaba' diyeceğiz!''

ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Behzat Façalı karakteriyle gönüllere taht kuran Emir Benderlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı EDHO paylaşımıyla dikkat çekti. Benderlioğlu'nun ''Belki de yeniden merhaba diyeceğiz'' sözleri, dizinin izleyicileri tarafından ''Dizi devam mı edecek?'' şeklinde yorumlandı.

İşte Emir Benderlioğlu'nun tartışma yaratan o sözleri:

Ayrılık Dünyaya Hükümdar Olmaz. Zamansız oldu... Belki de her şeyin yeri ve zamanı kusursuzdu... 'Elveda' dedik... Belki de yeniden merhaba diyeceğiz... Kimbilir, gelecek ne getirecek... Ama geçmiş, güzel anılar ve dostluklarla dolu, biraz da hüzün ve özlemle...

Emir Benderlioğlu, paylaşımını, Nazım Hikmet'in 'Ayrılık' şiiriyle noktaladı.

Yapımcılar ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü bittiği iddia edilen dizinin, başka bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin final kararı ardından ATV, oyuncuları arayıp ''Dizi bitti, serbestsiniz'' demişti.



