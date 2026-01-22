Edin Dzeko 19 sene önce yıldızının parladığı ülkeye geri döndü! Yaşı kurt Schalke'de

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulübün Futbol Direktörü Youri Mulder, “Edin, ilk temasın ardından çok hızlı ve net bir şekilde Schalke’ye gerçekten büyük bir istek duyduğunu bize iletti. Onunla, kariyerinde en üst düzeyde oynamış bir forveti kadromuza katmış oluyoruz. Liderlik tecrübesinin yanı sıra, takımımız Edin’in hedef santrfor ve golcü özelliklerinden de faydalanacak. Görüşmelerde bize, bizimle birlikte başarılı bir ikinci yarı geçirme konusunda ne kadar aç olduğunu inandırıcı bir şekilde gösterdi. Bunun için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.